侯友宜視察樹林生命紀念館塔位狀況。（陳俊雄攝）

新北市第19座公立納骨塔樹林生命紀念館落成，14日上午由市長侯友宜及多位地方民代、里長共同啟用，第一期將提供5049個骨灰櫃、800個牌位，侯友宜表示，樹林生命紀念館是個好山好水的好地方，連他都想把祖先從嘉義請來這裡。

侯友宜表示，隨時代變遷，火化晉塔成為一種趨勢，因樹林及鄰近區域納骨塔位接近滿位，規劃於樹林第六公墓興建樹林生命紀念館，啟用前已有超過3000人次參訪，可見大家對祖先安置的重視與塔位的需求。

侯友宜說，樹林生命紀念館除了第一期工程完工外，第二期也在興建中，共可提供5萬5000個塔位，但仍不敷需求，因此未來希望透過公益回饋等方式，輔導將需求面導往私立塔位。

樹林區長陳奇正表示，樹林生命紀念館塔位依使用層別收費2萬5000萬至4萬元，牌位每個2萬元，15日起受理登記，平價收費及明亮的優質建築，提供市民良好的追思環境。

民政局長柯慶忠表示，樹林生命紀念館是一座融合地景、低耗能，並結合當地文化特色的生命紀念館，採半戶外式建築設計，除引入自然通風採光，提升空間舒適度，亦可降低後續維護管理成本。同時以透空格柵做為建築物皮層，增加視覺穿透性及明亮感，形塑在自然間流動、緬懷先行者的幽遠氛圍。

殯葬管理處表示，樹林生命紀念館自15日早上7點發放號碼牌，8點開始受理民眾申請，申請需知、收費標準及相關注意等資訊已公告於民政局及樹林區公所網站，民眾可上網查閱相關資料。另15、16日兩天上午8點到下午5點在樹林區東佳路8號路口有交通接駁車供民眾搭乘至樹林生命紀念館。如有疑問可洽殯葬管理處或樹林區公所。

(中時 )