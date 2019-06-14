國民黨主席吳敦義今出席一項活動，被問到國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定時，吳表示完全沒有意見，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。
吳敦義14日出席婦女政策推動發展基金會志工大會後，對於媒體提問國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定表示，完全沒有意見，當黨主席責任很重，每個月要籌很多錢，重點是國民黨在總統選舉中勝選才是最重要的。吳敦義更表示，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。
(中時電子報)
國民黨主席吳敦義今出席一項活動，被問到國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定時，吳表示完全沒有意見，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。
吳敦義14日出席婦女政策推動發展基金會志工大會後，對於媒體提問國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定表示，完全沒有意見，當黨主席責任很重，每個月要籌很多錢，重點是國民黨在總統選舉中勝選才是最重要的。吳敦義更表示，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。
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