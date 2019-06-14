國民黨主席吳敦義對於媒體提問國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定表示，完全沒有意見，當黨主席責任很重，每個月要籌很多錢，重點是國民黨在總統選舉中勝選才是最重要的。（鄭任南攝）

國民黨主席吳敦義今出席一項活動，被問到國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定時，吳表示完全沒有意見，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。

吳敦義14日出席婦女政策推動發展基金會志工大會後，對於媒體提問國民黨將提案刪除黨章中總統兼任黨主席規定表示，完全沒有意見，當黨主席責任很重，每個月要籌很多錢，重點是國民黨在總統選舉中勝選才是最重要的。吳敦義更表示，「承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。

(中時電子報)