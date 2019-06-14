民進黨總統黨內初選結果於昨日出爐，蔡英文總統贏得拚連任的機會。立法院院長蘇嘉全今天表示，蔡賴兩位總統候選人在初選中，彼此都是蠻克制的，但選舉過程中難免有些火花，而如果把火花變成一個燦爛而且漂亮的火花，就是一個團結的開始。

蘇嘉全說，民進黨的屬性一向就是初選過後就能團結在一起。被媒體問及「蔡賴配」的可能？蘇表示，蔡總統一直說一加一最好是能大於二，前行政院長賴清德如果同意，蔡英文總統也同意，基本上我們也都尊重。媒體再問是否有「蔡蘇配」的可能？蘇則笑答，如果是跟蘇貞昌院長的話也很好啊。

民進黨黨主席卓榮泰說，不論是一加一大於一，或是哪個一加起來比較大，現在大家要扮演的是加號的腳色，未來的合作有很多的模式，但目前都還沒和蔡賴兩人談過未來的計畫，並表示將會盡快和兩位候選人安排會面。

卓榮泰表示，想要趕快做的就是和蔡賴見面，再來是針對24個選區立委和不分區立委的提名做集體性的考量。他強調，一定會和蔡總統和賴清德分別見面，也希望能有和他們一起見面的機會。

(中時 )