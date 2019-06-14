鑑於空氣汙染、流行傳染病等問題影響學童健康，如何有效防制已成為全民重視健康課題之一，口罩是目前個人保健常備用品，更是預防傳染病不可缺少的防護用品之一。國際獅子會300-D1區為維護學童健康，保護兒童遠離各種傳染病，今天捐贈4萬片兒童用口罩給台南市學童使用，台南市長黃偉哲感謝獅子會關心學童健康的用心，親頒發感謝狀給獅子會，表達感謝之意。

黃偉哲表示，過去SARS、禽流感等疫情在蔓延期間，有效使用口罩可以讓人多一層保護，以免於被病源傳染，不僅防疫上需要，在現今日常生活上有些汙染源是不知不覺的，如PM2.5是無色無味的，因此，保護好自己還是需要像口罩這樣簡便好攜帶的防護用品。

他說，國際獅子會300-D1區捐贈2000盒、總計4萬片的學童用口罩，這對孩子們的健康非常重要。尤其這段時間，腸病毒當然跟洗手有關係，但是有時候透過飛沫傳染了一些疾病，口罩能有效阻絕。

教育局長鄭新輝表示，感謝獅子會為維護學童健康，主動提出捐贈4萬個口罩，提供台南市轄屬學校使用，將平均分配給轄屬國小善加使用。

(中時 )