高雄華肝基因股份有限公司遭投訴，以2010年到期的蛋黃粉，持續生產多項「保健」食品，9年未間斷。食藥署表示，問題產品共流入台北、桃園、台中、高雄，4縣市，目前尚未掌握銷量及下游，確切資訊需待地檢署釐清。

食藥署南區區管中心科長呂昀儒表示，該署日前接獲投訴，華肝基因股份有限公司以代工廠於2009年生產、2010年5月到期的蛋黃粉，持續製造多項食品。衛生單位上月底於現場封存51.181噸產品及原料，銷售量尚未確定，但消費者攝入問題產品的時間已長達9年。

28項問題產品，包括甘益壯、好呼暢、好欣泉、好美清、好益壯、好唯妙、好常衛、益常多、健力常、健常衛、淨衛菌、健常衛2、健雅酚、健雅錠、健衛樂、基立衛、超涼綠茶口含錠、新成人好益壯、暢欣泉、好纖體、健立常、健常錠、衛佳錠、好渭來、衛常樂、益常多樂、IgY膠原蛋白及漱雅錠。其中，部分產品已在2015年停產。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，蛋黃粉是以蛋黃製成的食品原料，過期後易遭受微生物污染。若被人體吃下，將增加急性腸胃炎的風險，產生噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉的症狀，建議民眾停止服用。

呂昀儒表示，該業者的行徑，已違反《食品安全衛生管理法》，可依同法第44條處以新台幣6萬至2億元的罰鍰。目前該案由地檢署偵辦中，產品銷量及下游仍待釐清，受影響縣市包括台北、桃園、台中及高雄。食藥署提醒消費者，可洽銷售通路進行退換貨，或尋求消保官的協助。

(中時 )