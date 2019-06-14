國民黨總統初選參選人郭台銘14日行程來到台南，上午先到後壁蘭花生技園區參訪蘭花栽培情形，並與業者舉行座談會就產業發展交換意見，對於民進黨總統初選民調的結果，郭台銘說連他在綠營的友人都覺得民調數字變化得太快，對於總統蔡英文說只懂經濟不夠當個領導人，郭台銘說，蔡總統說她自己是半個經濟人，但一半一半，結果國政沒做好，民怨也很高，現在所有政治要為經濟服務，如果還是老舊思維，那民眾還要讓她再做4年嗎？

郭台銘說，蔡英文要提出未來4年怎麼帶著國家往前走。關於鴻海投資高雄軟體園區的問題，郭台銘一開始表示已經交給專人處理。

有媒體問到，韓國瑜認為國民黨內部分退休或按部就班升上來的人，對韓沒有好感，郭台銘回「那韓國瑜應該要很喜歡我」，話鋒一轉，他也認為國民黨需要改革，不應連手機民調都不敢採用。

至於針對名嘴爆料郭台銘曾經致電韓國瑜，要他不要進入中聯辦一事，郭台銘對此僅微笑揮手，沒有任何回應。

(中時 )