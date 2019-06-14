針對國民黨7月28日全代會，外傳有黨代表推動連署，希望刪除現行黨章規定總統為當然黨主席的規定，導致外界以「主席保衛戰」形容，對此國民黨主席吳敦義今（14）日上午表示，「我不必保衛不保衛，做國民黨的主席，每個月都還要借錢，有什麼好享受的？這就是責任而已，所以我完全沒有主觀的意見，承擔那是我的光榮，卸下這個重擔是讓我輕鬆」。

吳敦義還說，對於是否修改他沒有意見，總統要不要兼任黨主席，是見仁見智的問題，最重要的是看到國人目前受到民進黨治理的狀況並不理想，所以一定要有更好的思考，爭取2020年重返執政機會，現在要全力以赴爭取國民黨提名的總統候選人當選，才能實現國民黨的主張跟政見，至於總統當選後是否兼任黨主席，「這不成為一個重要的議題，最重要的議題是重返執政。」

另有關民進黨初選告一段落，外界關注國民黨初選是否內耗？吳敦義表示，沒有內耗的問題，目前正接受各種的意見，初選完成後就會全力以赴，只要是公平競爭，不論是執政黨或在野黨，最重要的是人民對執政成績的肯定到什麼程度。

吳敦義指出，任何一個執政黨，要能有效率且真正忠於國家、忠於人民，好好把國家治理好；第二，要能達到繁榮均富的經濟；第三，要有公義和諧的社會，性別間彼此尊重，世代間相互提攜支持，不同的行業彼此尊重，社會治安也要好；第四，要和平穩定發展的兩岸關係，這四項是國民黨執政時期努力追求的目標。

吳敦義強調，若照過去執政的狀況及去年選舉結果，顯示民心歸向，對國民黨有極大的期待與鼓勵，國民黨要把過去做得不錯的要做更好，做不理想的要全力提升，爭取更多國人支持，國民黨才能有機會。

吳敦義上午於國民黨中央黨部參加「婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會」，於接受媒體訪問時做以上表示，最後當媒體詢問吳敦義怎麼看郭台銘一再質疑黨中央時，吳敦義表示「通通沒有意見」。

(中時 )