清華大學中國經濟思想與實踐研究院13日舉辦陸美經貿關係研討會。陸媒報導，與會專家認為，美國挑起貿易戰，暴露出「美國對自身問題的認識與反思不足」。學者指出，美國過去出台《斯穆特-霍利關稅法》大幅提高關稅，引發全球貿易混亂、失業人數大幅增長。此外，美企逾600家公司，13日聯名致信給美國政府，表明「對以牙還牙的關稅升級深感憂慮」。

中共黨媒《人民日報》報導，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵認為，美國挑起經貿摩擦，本質上是因為美國國內經濟、社會出現了地震一樣的斷層，他們急於借經貿摩擦轉移國內矛盾。美方用野蠻的談判方式處理問題，已成為世界經濟最大的不確定性。

李稻葵表示，美方犯了兩個病，一個是「眼紅病」，一個是「健忘病」。歷史上，美國曾出台《斯穆特-霍利關稅法》，大幅提高關稅，引發全球貿易混亂、失業人數大幅增長。他痛批，剛過了約90年，美國就忘了慘痛教訓。並稱，如今美國挑起貿易戰，可能引發比當年更嚴重的後果。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤表示，在全球化時代，一個大國需要國際社會的認同，但是如今美國政府的單邊主義、貿易保護主義的做法在部分美國學者看來，很可能把美國變成一個「自我擊敗的霸權」。

美國的關稅大棒不僅讓全球經濟混亂，連美企也大受其害。美企包括沃爾瑪在內逾600家公司，13日聯名致信川普，他們指出關稅將打擊美國企業和消費者，要求盡快解決美陸經貿爭端。信中表明「對以牙還牙的關稅升級深感憂慮」。並強調「關稅是由美國企業支付的，而非中國」。

此外若美方在對3000億大陸輸美商品加徵關稅，根據專業咨詢機構的預測，如此將使美國失去200多萬個就業崗位。關稅還將增加普通美國家庭的經濟負擔，以四口之家為例，每年的開銷可能提高2000多美元，也將使美國的GDP減少1％。

(中時 )