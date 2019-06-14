美國總統川普多次表示，準備在6月底日本大阪峰會上與大陸國家主席習近平會面，但大陸沒有予以證實。據BBC報導，習川在大阪G20峰會手言和機率越來越低。大陸外交部發言人13日，仍然沒有確認習川會晤，只稱如果有消息將會及時發布。一位亞洲外交官表示，大陸不希望習近平參加一場，可能使他感到尷尬的會談。

康奈爾大學教授普拉薩德表示，即便習川會舉行，最好的結果就是雙方重回談判桌，而現在對於暫時停火的前景也消失了，貿易緊張關係似乎已經到來。此外，消息人士稱，陸美領導人無論在大阪發生什麼，都會是談判進程的後退，因為兩個月前原本期待，兩國領導人能在大阪簽署一份歷史性的協議。

據悉，川普經常只在重要會談前做少量的準備，然後在去程的飛機上制定會談策略。而習近平可能不想參加一場無法預料結果的會談，且還要面臨加徵關稅的威脅。一位亞洲外交官表示，「對中國而言，完全取決於對習近平的禮節，並保證他受到尊重」。並稱，大陸不希望習近平參加一場，可能使他感到尷尬的會談。

此外，川普先前表示，如果在G20峰會無法與習近平見面，將會實施新一輪懲罰關稅。不過，日前在白宮記者會上，川普被問及在進一步採取懲罰舉措前，與大陸達成協議是否設有最後期限，川普則改稱「我沒有最後期限」。

貿易戰開打至今，美國國內經濟增長出現放緩跡象。迄今公布的數據顯示，美國第二季經濟成長大幅放緩，年初因出口和庫存增加，經濟獲得暫時提振。5月份就業增長大幅放緩。4月份製造業生產、出口和住宅銷售下降，消費者支出降溫。

大陸國務院副總理劉鶴出席陸家嘴論壇時，承認大陸經濟面臨外部壓力，但他認為這些外部壓力有助於大陸提升創新自主的能力。並稱「相信在不久的將來，中國政府將進一步推出有力度的改革開放新舉措」。

(中時 )