碰！台中市台灣大道7段1棟套房大樓14日上午發生墬樓意外，1名20歲海線男大生疑走不出情傷，早上8點多從5樓房間陽台躍下，消防隊員到場時，男子躺在2樓遮陽棚上，全身多處骨折，緊急送往鄰近醫院急救，

台中市消防局14日上午8點43分接獲民眾報案，指台灣大道7段1棟套房大樓，有男子坐在5樓陽台邊作勢跳樓，沙鹿分隊6分鐘後到場回報，男子已跳下至2樓遮雨棚，救護人員立即將意識模糊的傷者固定於長背板，並利用雙節梯搬運至地面，處置後送往沙鹿光田醫院急救。

院方表示，傷者到院意識清醒，腰椎、骨盆、右手都有骨折情形，身上多處擦挫傷及撕裂傷，生命跡象穩定，由於腰椎第二、四節壓迫性骨折，將安排開刀手術。警方初步了解，傷者就讀海線一所大學二年級，最近與女友分手，疑走不出情傷，從校外出租套房墬樓。

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