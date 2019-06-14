HEART OF A CHAMPION! @Klow7 | #WeTheNorth pic.twitter.com/VwMntkCuuI — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年6月14日

暴龍總算在驚濤駭浪當中，以4勝2敗戰績擊退衛冕軍勇士，搶下隊史首次總冠軍，或許在今年總冠軍賽前，外界一面倒不看好他們，但暴龍偏偏靠著強悍攻守實力，以及板凳戰力完全發揮，漂亮在勇士主場拿下這次的隊史首冠！

其實從去年夏天，暴龍透過交易從馬刺換來里歐納德，他們就被看好能有機會奪冠，等到季中陸續補進馬克蓋索、伊巴卡、林書豪等人，讓他們更具奪冠聲浪，暴龍最後以東區第2種子身分挺進季後賽，開啟今年季後賽的驚奇之旅。

暴龍先在首輪輕鬆以4比1淘汰魔術，雖在東區準決賽一度落於1比2落後，最後仍靠里歐納德不可思議的打板絕殺，4勝3敗挺進東區冠軍賽，隨後又以4比2淘汰東區頭號種子公鹿，更在總冠軍賽打破外界迷思拿下隊史首冠。

當然暴龍能有如此蛻變進化主因，還是今年總冠軍賽MVP里歐納德，他在今年季後賽充分扮演「沉默殺手」角色，不僅在進攻端表現穩定，防守更讓對手頻頻吃鱉，甚至帶動隊友維持高昂士氣，生涯首次搶下總冠軍賽MVP實至名歸。

從今年6場總冠軍賽，更可清楚看出暴龍不只光靠里歐納德，羅瑞總算打出明星後衛身手，席亞卡表現更是不像「三年級生」，馬克蓋索、伊巴卡兩名禁區大江也是表現搶眼，甚至連「生子後」的范維利特，也成暴龍最強板凳暴徒。

或許有人會提出質疑，暴龍拿下隊史首冠似乎有點「成色」不足，畢竟勇士幾乎是在沒有杜蘭特、「浪花弟」克雷湯普生接連兩場傷退的絕對劣勢下，才會飲恨敗給暴龍，無緣完成3連霸，可是起碼暴龍充分展現他們奪冠氣勢與身手。

但在完成隊史首冠之後，暴龍接下來的路馬上充滿不少變數，因為里歐納德從未允諾續留暴龍，也成暴龍能否繼續連霸的頭號關鍵，不過隨著里歐納德幫助暴龍奪下隊史首冠，自己也拿總冠軍賽MVP，讓他似乎沒有選擇離去的必要吧！

(中時電子報)