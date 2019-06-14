總統蔡英文14日在警察節前夕，至警政署參加警察節慶祝大會，頒獎表揚28名全國模範警察。會後，蔡英文表示，黨內初選結果出爐後，全黨及支持者都希望黨內團結，並順利整合，目前最重要的工作就是整合，2020大選會以最好團隊，並拿出最好政績，贏得人民支持。

蔡英文表示，昨天初選出爐後，全黨和支持者都發出聲明，希望黨內可團結並順利整合，才可展現團結意志，相信後續整合可順利完成，只有團結一起打拼，在2020年才有勝選希望。

蔡英文說，整個初選過程，看到前行政院長賴清德的過人毅力，民調出爐後也展現氣度，對賴清德表達感謝和感動的心情。

針對朱立倫指蔡將會是國民黨最難纏的對手，蔡英文表示，任何尋求連任的人，要獲得民眾支持應該就是政績，會以政績，而不是資源，尋求更多民眾支持。並特別感謝蘇貞昌，在執政最困難時，接任行政院長，也因為蘇快速解決問題，很多政績讓民眾有更深感受，後續會提出更多國家建設和照顧人民福祉的方案，這才是真正尋求人民最大支持的作法。

(中時 )