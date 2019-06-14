義守大學校長陳振遠與義守大學應用日語學系主任李守愛，近日率團前往日本帝京大學、東洋大學、桜美林新宿校區、日本國立信州大學（附設醫院）、松本大學、松本市市政府及芝浦工業大學等地訪問，洽談產學合作機會，受日本媒體關注。

義守大學表示，校長等一行人赴日，受到姐妹校日本帝京大學、東洋大學、松本大學及芝浦工業大學等各界熱烈歡迎，均承諾未來將強化交流此行，也進一步加深與松本政商界的深厚情誼，開展產學合作新里程；而目前在日本姐妹校進行公費交換留學的應日系學生，看到師長來訪都十分開心，而陳振遠同時更應邀於松本大學演講，並接受日本媒體訪問，受到相當關注。

義守大學提到，在松本大學的演講中，陳振遠以「環境變遷與未來職場」為題，強調跨領域學習的重要性，當天除松本大學的住吉校長及副校長等主管均出席，共有近300師生前往聆聽，獲得熱烈迴響；住吉校長會後還安排陪同陳校長前往松本市公所拜會菅谷市長，並接受日本《市民時報》等媒體特別專訪，除分享義大現況，更藉此邀約松本市年輕人到義大學習。

義守大學指出，芝浦工大亦允諾，只要英文能力達標，將接受義大理工等學院學生公費交換留學等申請，並歡迎義大師生參加該校的研修營隊；此外，在信州大學校長、纖維研究專家濵田帶領下，義大一行人也前往參觀信大附屬醫院最先端的手術室，以及日本獨一無二的纖維系，該領域專業的研究開發可運用在醫療、手術上，具有高端性。

(旺報 )