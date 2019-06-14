《安眠醫生》由伊旺麥奎格主演。（華納兄弟提供）

《安眠醫生》前導海報。（華納兄弟提供）

電影《安眠醫生》一片延續經典《鬼店》的情節，講述40年前曾經在全景飯店有過可怕經歷的丹尼托倫斯成長後的故事。電影改編自史蒂芬金的同名小說，由伊旺麥奎格、蕾貝卡弗格森以及新秀演員凱莉卡倫主演。今釋出前導海報與預告，海報設計讓人一眼摸不著頭緒，但仔細一看竟是鏡射的「謀殺」！

經過這麼多年，丹尼托倫斯(伊旺麥奎格 飾)的內心依舊為童年時期在全景飯店所遭遇的可怕事件留下創傷，儘管他努力試著過平淡的生活，但是當他遇到艾柏拉這位勇敢的少女時，他平靜的生活完全破碎；艾柏拉同樣擁有被稱為「閃靈」的強大力量，依憑著直覺，艾柏拉知道丹尼擁有與她相同的能力，於是急切地尋找他，要他一起對抗冷血無情的高帽蘿絲與她的追隨者：「真結族」，他們綁架具有閃靈力量的孩童，用可怕的方式吸取他們的精氣，藉以獲得永生不死的能力。

丹尼決定幫助艾柏拉，這意味著他們將與蘿絲與其黨羽真結族有一場殘酷的殊死鬥，艾柏拉天真且勇敢地擁抱她的閃靈能力，她也需要丹尼重新使用他的超能力，但這意味著丹尼必須面對心底最深層的恐懼並喚醒過去的鬼魂。電影11月8日在台上映。

(中時 )