味全龍隊自辦職棒測試會14日在台中棒球場舉辦，本次測試會一共吸引500多人報名，最終由教練團挑選出162位選手邀請出席測試會，希望最後能推舉至少20人參與中職選秀。為了鼓勵測試選手勇敢築夢，頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生特地出席為所有參與測試會的球員加油打氣。

162位球員中包含133位現役甲組球員、17位高中應屆畢業生以及12位由STRIKE智慧棒球透過海選會獲得數據進而成功推薦的球員，其中不乏有曾經代表過國家隊出賽、參與過職棒選秀、打過職棒的球員。投手和野手數量比例相當，投手80人、野手共82人，希望透過兩天的測試選拔，球團最後能推舉至少20人參與中職選秀，讓更多有潛力的選手能夠一圓自己的棒球夢！

味全龍隊自辦職棒測試會14日在台中棒球場舉辦。（味全龍提供）

為了讓兩天的測試會順遂，味全龍隊特別敦請國立臺灣體育運動大學協辦，並邀請多位教授與棒球隊教練林宗毅、客座教練郭勇志等人共同擔任評審，為了貼近選手也特別邀請目前於基層擔任教練的前龍將陳炳男、黃自強兩人加入評審團，希望透過科學化的體能測試項目來觀察選手的敏捷性和爆發力，也透過打擊及投球來測試球員的力量與協調性。

第一天測試後將立即挑出100~120位好手繼續參與第二天的分組對抗，屆時將直接進行分組實戰演練，並會在臉書粉絲專頁安排賽事轉播，以實際比賽挑選出最後球團推薦名單，預計將於16日正式發出通知給推薦選手。

本次參與測試選手中，以投手80位最多，另外捕手有14位、一壘手8位、二壘手4位、三壘手10位、游擊手14位、右外野手11位、中外野手17位、左外野手4位，總計162位。總教練葉君璋表示，球團當然有一些觀察的口袋名單，但自辦測試會就是希望能吸引更多的好手來報名，讓教練團有更多實地觀察選手的機會，同時選手們也能透過這次的測試會來爭取加入中職選秀。

味全龍要從162位球員中找璞玉，預計16日正式發出通知給推薦選手。（味全龍提供）

味全龍要從162位球員中找璞玉，預計16日正式發出通知給推薦選手。（味全龍提供）

(中時電子報)