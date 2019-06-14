市長盧秀燕一臉無奈說「我笑容滿面、態度這麼好，既然要我出場，我也無話可說」。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕上任執政半年，民進黨9位市議員今天市政總質詢時採取聯合質詢戰略，對盧市府執政半年來進行成績大體檢！謝志忠等9人最後高喊「市長失格、紅牌GET OUT」，請市府團隊離席、好好思考；市長盧秀燕一臉無奈說「我笑容滿面、態度這麼好，既然要我出場，我也無話可說」。

台中市議員陳世凱、黃守達、林德宇、林祈烽、施志昌、張耀中、張玉嬿、鄭功進、謝志忠等9位議員，14日針對盧市府執政以來有關市政願景、民調、選前支票、交通、都市均衡、用人、空汙、局處失能等問題，展開聯合質詢，輪流炮轟，問政犀利火爆。

市議員陳世凱說，盧市長只會哭窮，當初燈會爭取說要拿出3億元在那裡？老人愛心卡，沒有錢？施志昌指出，盧市府對海線都不顧，拿山手線當成與中央抗爭的酬？林祈烽批盧市長公車雙十吃到飽全跳票？黃守達要墊底團隊砍掉重練！抨擊團隊失格就是領導人的失格，用人不當、領導無方！

鄭功進指出，市政會議及局處會議、區務會議共開幾次？典型「上梁不正、下梁歪」。張玉嬿說，林佳龍空汙防治有86項，市長有延續13項林佳龍的空汙政策。張耀中指出，未來3年半盧市長希望是位怎樣的市長？林德宇抨擊說，施

政沒有節奏、沒有方向！為什麼要對中國心存幻想，一國兩制在台中市大遊行，不要一心傾向中國？

謝志忠強調，8個市議員關心台灣、也關心台中！林佳龍說的出台中市的願景，但盧市長選前支票無法兌現那要盧秀燕何用？9位議員分別高舉「用人不當」、「空汙依舊」、「哭窮沒錢」、「亂開支票」等，高喊：「市長失革、紅牌GET OUT」等，請市府團隊出場。

市長盧秀燕指出，市府團隊表現都很優秀，她自己需要檢討？她的政見是希望做陽光、空氣、水的市長，如果市議員為了羞辱被打零分也不奇怪；做為一個市長本就央向中央力爭經費；「我是處女座，我跟蔡英文一樣都認為自己做的不夠好？」

盧秀燕強調，「我笑容滿面、態度良好，議員要趕出去，我也無話可說。」主席謝明源裁示「宣佈散會」，市府團隊於11時30分離席，質詢時間照跑。

新聞局吳皇昇說，市府各局處首長及所有公務人員都十分盡職在做事情，民進黨議員卻只用政黨與政治的顏色進行抹黑及汙衊，甚至是近似於汙辱的方式，請所有市府官員離開議事廳，現場議會質詢的時間仍然持續進行中，議員這樣的做法，反而是辜負市民所託，無法做到監督市政之責。

吳皇昇強調，他身為政務官，對於發生這樣事感到十分遺憾，認為這是台灣政治的悲哀，議員為了作秀及謀取政權等政治利益，忘卻了真正對台灣人民及台中市民有益的事情。

(中時 )