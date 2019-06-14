電影中有多座傳世雕像真品。（海鵬提供）

榮獲義大利金像獎提名的電影《米開朗基羅：無盡之詩》（Michelangelo – Endless），由新銳導演伊曼威利伊布奇（Emanuele Imbucci）執導，並邀請影帝安瑞克羅維梭（Enrico Lo Verso）主演，娓娓道來文藝復興巨擘米開朗基羅追尋藝術完美境界的傳奇人生。該片獲得梵諦岡教廷大力支持，首肯出借米開朗基羅壁畫《創世紀》、《最後的審判》與雕塑名作《大衛像》作4K最高規格拍攝，以呼應他對藝術「永恆」的創作堅持，超高規格連義大利影壇都驚呼「前所未見」。

名列「文藝復興三傑」之首的米開朗基羅，從小展現強大創作能力。年少得志的他，雖在繪畫及雕塑的成就上無人能及，人生卻顛沛流離、異常艱辛，這段歷程也在電影《米開朗基羅：無盡之詩》裡首度曝光。該片考究美術史的苦心感動了教廷，首肯出借多座傳世雕像讓劇組貼近拍攝，搭配動人的戲劇演出，成就影史上首部完整蒐集米開朗基羅重要創作的劇情片。

片中，生性孤傲的米開朗基羅，夾在藝術與信仰的衝突下，展現出極其激昂的創作力，故事描述描述周旋於藝術名流、達官顯貴之間的米開朗基羅（影帝安瑞克羅維梭 飾），不忘其創作初衷、奮力打造能代表「永恆」的傳世之作故事。該片劇情取材自中世紀史學家喬爾喬瓦薩里（Giorgio Vasari）權威著作，揭露米開朗基羅前所未見的創作人生，藉這位天才的創作理念與情感，呈現他之於生命、死亡以及藝術的獨特美學與哲學。電影將於7月5日在台上映。

(中時 )