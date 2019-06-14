為了抗議政府年金改革漠視警消權益，中華民國退警協會今天上午10點同步在全省23個地點，懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」布條，以最沉痛的抗議做為慶祝警察節的活動。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭形容，掛布條是退休警消既想抗爭、又體恤現職警察辛苦，所採取的一個類似韓國為慰安婦爭權益的「週三運動」。

葉毓蘭強調，中華民國警消過去守護這個國家與人民，但是在警老馬困，準備回家盡義務時，卻遭到政府當成破屣始亂終棄。

葉毓蘭更以韓國慰安婦做比喻，韓國舉國上下力挺協助她們獲得賠償，反觀國內寶貝的台灣阿嬤們，卻很難在有生之年，看到國家政府與全民做她們堅強的後盾。因此退警要仿效韓國慰安婦發起的「周三運動」抗議政府，不達目的，絕不中止。拆了，再掛，更要號召各地響應為警察加油。

以下是葉毓蘭在臉書全文:

明天是第40屆警察節，今天上午十點，全國有23個地點同步懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」布條，以最沉痛的抗議做為慶祝警察節的活動。掛布條會是退休警消既想抗爭、又體恤現職警察辛苦，所採取的一個類似韓國為慰安婦爭權益的「週三運動」。

長年以來， 中華民國的警消只有一個信念: 奉公守法，守護這塊土地，這裡的人民，守護這個國家。再艱辛的任務、再困苦的環境，我們都撐下來了。

但是，在我們警老馬困、準備拖著殘破的健康，告老還鄉，回去陪陪家人，聊盡人子(女)、人夫(妻)、人父(母)之責時，這個政府背信忘義，始亂終棄，把警消當成敝屣破鞋?

二次大戰時亞洲許多婦女被迫成為日本軍國主義的慰安婦，其中約有2000名台灣婦女兒童。他們的被害事實已經被聯合國認證，為日本軍事性奴隸。但是，台灣的被害人，這些我們寶貝的台灣阿嬤們，很難在有生之年，看到國家政府與全民做她們堅強的後盾。

反觀韓國，慰安婦阿嬤們受到舉國上下的支持，所以日本政府願意向他們賠償、慰安婦阿嬤李榮洙可以是川普總統訪韓時的國宴座上賓，這和韓國為慰安婦所進行的「週三運動」有關。

「週三抗議運動」自1992年開始，每週三中午，不論刮風下雪，慰安婦受害者與支持者都聚集在首爾的日本大使館前抗議，要求日本政府道歉、賠償，未曾間斷，持續至今。

自己的尊嚴自己爭，自己的權益自己救。政府欠退休警消一個公道，務必要形成一個運動，提醒政府他們是如何對警消始亂終棄，兔死狗烹。不達目的，絕不中止。拆了，再掛，還要號召各地響應，為警察加油！

(中時電子報)