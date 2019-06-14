暴龍明星前鋒「可愛」里歐納德以後真的可以封為「3連霸殺手」！隨著里歐納德搶下今年總冠軍賽MVP，這是他生涯第2次拿到FMVP，前次是在2014年效力馬刺時期獲選，也讓他成為史上第3位能在不同球隊獲選FMVP的球星。

史上前兩位能在不同球隊拿下FMVP的球星，分別是「天勾」賈霸(公鹿、湖人)與「小皇帝」詹姆斯(熱火、騎士)，如今里歐納德的名字跟他們並駕齊驅，另外他在今年季後賽共拿732分，也僅落後喬丹(759)、詹皇(748)排在史上第3。

里歐納德更成為名副其實的「3連霸殺手」，因為他在2014年效力馬刺時，就幫助馬刺淘汰擁有「三巨頭」詹姆斯、韋德與波許的熱火，同時粉碎熱火3連霸美夢，如今跳槽暴龍才打第1年，就幫暴龍意外淘汰瞄準3連霸的勇士。

「去年夏天真的發生很多事情，幸好我身邊的人很支持我，我就是努力訓練、努力工作，一心只有搶下總冠軍，」里歐納德表示，「我來到一支新球隊，他們心態跟我一樣，也是一心只有總冠軍，我很開心，總算皇天不負苦心人。」

(中時電子報)