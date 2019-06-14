教育部今(14)日提出「人工智慧（AI）與新興科技教育總體實施策略」，記者會現場展示教材。（李侑珊攝）

教育部今(14)日提出「人工智慧（AI）與新興科技教育總體實施策略」，發表國小到高中的教材，並宣布將「機器學習」及「人工智慧」列入師資培育職前教育課程必選，而多位國小與高中師生也現身說法，表明數位課程有助加速學習成效。

教育部次長范巽綠在記者會和師生一同展示「和AI做朋友」國小到高中的教材。她表示，AI時代來臨改變人類生產、生活和教學的方式，如何用科技幫助學習能更「適性」和「有趣」，各國都在嘗試，像是日本國小3年級就要學習運算思維，韓國、新加坡也設有相關課程。

范巽綠更指出，我國AI教育布局是以12年國教的資訊科技教育做基底，而在中小學階段，主要是為引發學生對AI的興趣，再進階到程式設計、資料處理、演算法等實作。進入大學後，則著重結合相關系所，養成跨領域人才。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣則說，師資為推動AI教育的基礎，教育部已調整師資培育職前教育課程，將「機器學習」和「人工智慧」列入必選，「程式設計」從2學分提高至3學分。教育部推動革新AI與新興科技教學模式，包括成立科技領域教學研究中心，以及研發資訊科技分科教材教法等。

高雄市六龜區新威國小教師黃馨緯說，她使用教育部推出的適性教育網頁「因材網」，結合課堂，發展人工智慧改善教學，並實施補救教學翻轉課堂，讓老師成為課程的引導者，學生則是主動使用者，鼓勵學生在下課後使用網站進行互動學習，該班學童不只識字率大幅提升，數學學習進度也比過去更有效率。

(旺報 )