秋行軍蟲侵台3縣市淪陷 民眾通報確認發獎金一萬元

農委會今（14）日舉行記者會，副主委陳駿季表示，防檢局在馬祖福澳港及澎湖馬公港的偵察點均誘集到成蟲，其中福澳港發現的4隻確認是秋行軍蟲，馬公發現的成蟲則尚在鑑定。另外至中午為止，民眾通報的案例多達1、200件，經形態鑑定確認39件是幼蟲（含金門2件），已陸續啟動緊急防治措施。

陳駿季說，由於外島的金馬澎都發現秋行軍蟲的蹤跡，防檢局已於邊境增設性費洛蒙誘蟲器加以誘捕，並加強偵察及檢疫措施。未來如於台灣本島誘集到秋行軍蟲成蟲，則將依標準作業程序進入第二階段，會馬上調整緊急防治措施，進行強制施（噴）藥防治。

防檢局長馮海東則表示，馬祖、澎湖的農作物很少，發現的成蟲或疑似成蟲也都在港區，研判是透過船運貨帶入。防檢局已強化檢疫措施，包括加強來自疫區的寄主產品、貨櫃及載運工具檢查，並於機場、港口及貨櫃場定期巡查。

陳駿季分析，本島目前發現的幼蟲呈現天女散花的方式在各出現，研判是隨著西南氣流帶入。而秋行軍蟲在產卵後十天左右便會死去，目前發現的幼蟲應是第一代成蟲產下，因此必須全力防止其繼續繁衍。

目前本島經過分子鑑定確認有幼蟲的縣市為苗栗、嘉義、宜蘭和台東，已依照焚燒及掩埋兩項防疫作法，杜絕秋行軍蟲擴散。一旦在本島發現成蟲，則依標準作業程序採行強制施藥防治；行政院長蘇貞昌日前也指示，受害農地補償從優從速。

此外，如果強制噴藥，有機農法耕作業者必然有疑慮，農糧署指出，《有機農業促進法》授權子法中新增規定，為維護公共利益，因應政府辦理整體防疫防治工作，由驗證機構判定管制範圍及管制期間，產品不得以有機名義販售。不過這是由驗證機構按實際作業範圍所做的暫時性管制，最終不影響有機驗證資格。

(中時 )