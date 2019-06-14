交通部6月6日公告修正《汽車運輸業管理規則》103條之1，讓Uber選擇成立車隊，或繼續與租賃車合作，但要嚴格遵守租賃業的收費與派遣規定。Uber總經理吳罡今強調，Uber是資訊平台，媒合的載具不止四輪、二輪，國外甚至發展到空中服務，不該被限縮在「車隊」裡面。

交通部2月底預告修正《運管規則》103條之1，等於阻斷Uber與租賃業的合作，儘管引來不小反彈，交通部仍在6月6日公告、10月9日起取締。屆時Uber司機將有兩條路可以選擇，改開計程車或繼續與租賃業者合作，Uber若繼續與租賃業者合作，須以小時為計價單位，否則可罰9000元至9萬元罰款。

談到Uber的下一步，吳罡指出，一直以一個科技平台的角色跟台灣交通業者合作，2017年以來，已為台灣創造50億元的經濟產值。當103條之1修法出來，Uber有提出許多問題、修法細節以及執行面等問題，但沒有獲得政府確切回應，下一步怎麼走還要再評估，現階段還是希望跟政府多溝通，他認為台灣是一個值得深耕市場，會盡量跟政府達到好的方案。

吳罡重申，Uber是資訊平台，媒合的載具不只有四輪，還有二輪，國外甚至已要發展到空中服務了，不該被限縮在「車隊」裡面，成為車隊對Uber來說，是壓縮了科技平台的價值與優勢。

吳罡表示，調查有77％的民眾反對103之1修正案，Uber不斷呼籲政府與Uber、代僱駕駛展開對話，但公告一個多禮拜以來，仍未聽到回音。

Uber委託創市際公司所做的調查，63％的民眾認為103條之1修法對「吸引國際公司來台」有負面影響、60％的民眾認為對「提升計程車司機收入」有負面影響。聽完修正案的內容後，有77％的民眾反對修法，60％的人對現任政府的支持度降低。

(中時 )