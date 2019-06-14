來自上海的「金曲台語歌后」李婭莎2014年傳出與專輯製作人范揚景、「樂觀音樂」總經理兼經紀人鄭力銘三角戀，2017范揚景控告鄭力銘未經授權即抄襲創作曲「下輩子」旋律，另以「後世人」之名授權滾石唱片，歌曲並收錄於李婭莎2013年發行的「一個人‧唱情歌」專輯中，樂觀音樂、鄭力銘一審遭判賠16萬餘元並須登報，鄭力銘不滿提起上訴，智財法院維持賠償判決，但駁回判決書登報請求。

范揚景指控，他在2012年11月14日創作完成主旋律，不含歌詞的「下輩子」歌曲音樂著作後，並於同日透過電子郵件信箱，將這首曲子的錄音電子檔「下輩子.mp3」寄送給樂觀公司負責人鄭力銘。

鄭力銘於2013年間授權滾石公司，以專輯名稱「一個人，唱情歌」、歌名「後世人」，透過「iTunes」、「KKBOX」、「MyMUSIC」、「Omusic」及「YouTube」等網路數位平台及實體唱片方式發行，而對外公開發表、公開傳輸范揚景創作歌曲，售價為網路收費每首20元、實體唱片每片售價449元，范揚景遂提告求償並請求登報道歉。

一審時智財法院認為，范揚景雖在2014年從台藝大音樂學系作曲組畢業，但在學期間就已有諸多音樂創作之資歷及作品，樂觀公司發行的專輯中即有「願Wish」、「月娘代表我的心」、「房卡行李」、「是你是我Is You Is Me」、「愛Love」、「櫻桃嘴唇Cgerry Bella」等曲目，都是由范揚景擔任作曲、編曲或製作人，也認定范揚景並未受到鄭力銘雇用，2017年一審判決鄭力銘敗訴，除應賠16萬餘元外還需將判決書刊登在報紙一天。

鄭力銘不滿提起上訴，但智財法院合議庭認為鄭力銘確實侵害范揚景著作權，維持一審判賠16萬餘元，但以范揚景著作權所受損害已獲得適當賠償為由，駁回判決書登報請求。

(中時 )