在巴西，由於貧富不均情狀嚴重，因此剖腹產被視為有錢人的選擇，而自然產則被貼上「過時」的標籤，所以巴西剖腹產盛行，占該國生產總數的55.5%，而孕婦更會在此時舉辦剖腹產派對，邀請親朋好友觀看他的分娩過程，參與喜悅。

巴西是全球剖腹率數一數二高的國家。巴西超過一半的生產為剖腹產，占55.5%，其中84%由私人醫院操刀。

剖腹產成了奢華流行，不但可以選擇時間生產，更標榜產後性生活不受影響等好處，讓巴西婦女趨之若鶩，其中巴西剖腹現象帶動新商機，把剖腹手術當成婚禮一樣隆重透過派對策劃、化妝師、餐廚業合作舉辦精心派對，產婦親友可透過手術室透明窗戶觀看孕婦的生產過程，標榜讓大家分享新生命的喜悅。

不過針對這些歪風，專家還是建議孕婦自然產，因為任何腹部的大型外科手術都是有風險的，普遍的包括失血、感染、麻醉產生的問題，都可能致死的。

(中時電子報)