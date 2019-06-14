Jeremy Lin is an NBA Champion 🙏



(via @garystriewski)pic.twitter.com/0nrImtZo8Q — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月14日

隨著暴龍14日搶下隊史首冠，「哈佛小子」林書豪除了拿下生涯首次總冠軍，也成為史上首位能以亞裔美籍身分摘冠的球員，儘管他在今年季後賽並未受到暴龍總教練納斯重用，卻在板凳努力扮演「啦啦隊」，賽後他也開心秀出自己跟總冠軍獎盃的合影！

林書豪在暴龍確定奪冠後，先跟隊友瘋狂慶祝，卻沒忘記安慰自己老東家的隊友柯瑞，兩人在場邊說話的畫面也被拍了下來，充分展現豪哥貼心的一面，畢竟當今年交易截止日前夕，豪哥是在暴龍與勇士當中二選一，最後決定加入暴龍。

不過林書豪享受完生涯首冠的歡喜滋味後，他的下一步將會充滿變數，畢竟他已走完自己最後1年合約，本季從老鷹跳槽暴龍，23場例行賽場均只拿7分、2.6籃板及2助攻，更在季後賽徹底被冰，對他日後身價或行情帶來很大負面衝擊。

畢竟林書豪原本預估自己加盟暴龍，至少可以成為暴龍第3控衛，且留在暴龍固定輪替名單之中，沒想到隨著范維利特傷癒歸隊，整體表現也越來越好的情況下，豪哥從例行賽尾聲到打完總冠軍賽，就已經變成暴龍板凳中的板凳了。

所以林書豪雖有總冠軍光環，卻對他日後談判新合約沒有帶來任何正面幫助，甚至很難利用暴龍的上場數據當作談判條件，唯一可以確定的是，暴龍應該不可能續留豪哥，只能期望今年夏天會有其他球隊看上豪哥，目前看來難度很高。

(中時電子報)