大陸女學者章嘉穎2017年6月9日在美國失蹤，美國FBI逮捕嫌犯布倫特‧克裡斯滕森，美國伊利諾州皮奧裡亞聯邦法庭起訴，2019年6月12日上午9點開辯論庭，雖然嫌犯坦承強姦殺人，但因屍體未找到，嫌犯又以精神病為藉口，讓章家人氣難平；知名國際刑事鑑事專家李昌鈺博士表示，章瑩穎案發生後，當地警方曾邀他協助，但因校警管轄，與FBI聯手，所以他未參與。

李昌鈺表示，警方從監視器發現並確定嫌犯身份時，應不要逮捕嫌犯，而是先分析嫌犯讓章瑩穎上車前，有沒有加過油、油箱有多少油、最遠能開到哪裡，就可分析出棄屍的話最遠會棄到哪裡。

其次，嫌犯曾坦承在浴缸殺人分屍，李昌鈺認為應拆開浴缸底下管道，找碎片、毛髮、肌肉，作為直接證據，還應查看嫌犯到過哪裡，薪水有多少、信用卡、用途等；此外，嫌犯在大學物理學助教，他的實驗室有什麼隱蔽的地方等。

(旺報 )