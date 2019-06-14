民進黨初選蔡英文勝出，接下來就是拚2020年大選。中山大學政治學研究所教授廖達琪預測，蔡英文為了求勝選，任何策略都有可能上演，包含激怒中國大陸，對蔡英文而言都是大補帖。

民進黨初選蔡英文大勝賴清德8.2%，廖達琪接受中評社訪問時指出，民進黨中央更動初選民調抽樣方式，採市話、手機各半，但手機抽樣誤差及不穩定度遠比市話高，手機納入抽樣也較能觸及年輕族群，遊戲規則讓蔡英文占優勢。

廖達琪分析，蔡英文有執政優勢，議題掌握度及能見度有助凝聚年輕人，以及初選期間民進黨動用所有資源催促支持者在家等民調電話。這些都可以解讀為何蔡英文可以很穩定的在33至35%，而賴清德卻落到第二或三名。對於這樣的民調結果完全不意外。

廖達琪也預測，蔡英文要拚連任，只要能求勝，任何策略都有可能上演，包含激怒中國大陸，因為求勝是執政黨唯一的目標。觀察最近的調性，其實蔡政府已越走越剛硬。

廖達琪說，蔡英文繼續對中國大陸採取強硬的態度，如果大陸受不了，要採取比較激進的方式，對蔡英文而言都是大補帖。

(中時電子報)