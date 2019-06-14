BMW轎車開進水深120公分的地下道慘遭滅頂。（徐養齡翻攝）

新竹市連日來降雨，14日凌晨更是雷電交加、大雨不斷，開百萬BMW轎車的鍾姓男子，疑似不顧三姓橋地下道已淹水封閉，仍載女性友人硬闖，最後困在水深120公分的地下道中，2人受困車內出不來。

警消據報趕抵，使用破壞器材將2男女救出，幸好皆未受傷，但都成落湯雞，脫困後趕緊到附近汽車旅館換洗，惟百萬名車仍泡在大水裡，損失慘重。

(中時 )