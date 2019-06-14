竹市暴雨淹沒地下道 BMW硬闖遭滅頂 14:052019/06/14 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 BMW轎車開進水深120公分的地下道慘遭滅頂。（徐養齡翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 BMW轎車開進水深120公分的地下道慘遭滅頂。（徐養齡翻攝） 新竹市連日來降雨，14日凌晨更是雷電交加、大雨不斷，開百萬BMW轎車的鍾姓男子，疑似不顧三姓橋地下道已淹水封閉，仍載女性友人硬闖，最後困在水深120公分的地下道中，2人受困車內出不來。 警消據報趕抵，使用破壞器材將2男女救出，幸好皆未受傷，但都成落湯雞，脫困後趕緊到附近汽車旅館換洗，惟百萬名車仍泡在大水裡，損失慘重。 (中時 ) #地下道 #bmw #新竹市 #男女 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 印度童賞美景受傷 暖警接駁送醫 04:102019/06/10 地方新聞 全國最大未婚聯誼 高顏值網美民代也報名 09:012019/06/10 生活 MLB》投手隱瞞傷勢 洋基被捅一刀 10:282019/06/10 體育 MLB》倒楣！紅襪老爹歐提茲遭槍擊 11:142019/06/10 體育 大雨來襲 水利署：注意地下道 21:572019/06/10 生活 豪大雨來襲 中市備妥2萬5000個沙包防災 10:442019/06/11 生活 獲5星首長三連冠!林智堅：讓新竹更好 18:342019/06/11 生活 「和男人稱兄道弟的女人」兩性專家一語道破盲點！ 17:222019/06/12 娛樂 台南BMW品牌體驗館 開幕 04:102019/06/14 產業．科技 竹市香山黑葉品種荔枝季登場 10:392019/06/14 生活 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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