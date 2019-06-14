桃園玉米田確認秋行軍蟲現蹤 剷除防範性噴藥 13:322019/06/14 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園玉米田確認秋行軍蟲現蹤，剷除防範性噴藥。(農業局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園玉米田確認秋行軍蟲現蹤，剷除防範性噴藥。(農業局提供) 桃園市中壢區一塊民眾自種約2坪大小的玉米農地，13日通報發現秋行軍蟲，經過防檢局確認為秋行軍幼蟲，也是桃園市第一起確定案例。該名民眾說，玉米田為自己栽種食用，最近發現被蟲啃食嚴重，又有新聞媒體報導秋行軍蟲事件，所以通報防檢局過來確認。 防檢局及桃園市農業局為防範疫情擴散，進行現場封鎖並銷毀剷除該處玉米田，周邊作物檢視，確定無其他感染情形，目前也先請農民進行週邊預防性噴藥，後續會進行監控三個月，確定無疫情後解除管制。 (中時 ) #桃園 #玉米田 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 第2例！宜蘭頭城玉米田確染秋行軍蟲 14:332019/06/12 生活 雲林縣四湖、水林玉米田疑似有秋行軍蟲幼蟲 17:352019/06/12 社會 鹿草玉米中鏢 農民慘喊「血本無歸」盼政府補償 18:422019/06/12 社會 剛果伊波拉 疫情入侵烏干達 23:582019/06/12 財經 腸病毒疫情蠢蠢欲動 新北3重症皆小於5歲 11:422019/06/13 生活 彰化恐淪陷？ 兩處玉米田疑現秋行軍幼蟲 15:462019/06/13 生活 DHL桃園服務中心落成 總面積逾4,000平方公尺 19:242019/06/13 財經 台南成立秋行軍蟲疫情緊急監控處理小組 20:222019/06/13 生活 高雄登革熱同波群聚延燒到鳳山區 20:372019/06/13 生活 全台最大 DHL桃園服務中心落成 04:102019/06/14 產業．科技 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 腎結石108顆 于美人曝喝這個害的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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