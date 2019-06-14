桃園玉米田確認秋行軍蟲現蹤，剷除防範性噴藥。(農業局提供)

桃園市中壢區一塊民眾自種約2坪大小的玉米農地，13日通報發現秋行軍蟲，經過防檢局確認為秋行軍幼蟲，也是桃園市第一起確定案例。該名民眾說，玉米田為自己栽種食用，最近發現被蟲啃食嚴重，又有新聞媒體報導秋行軍蟲事件，所以通報防檢局過來確認。

防檢局及桃園市農業局為防範疫情擴散，進行現場封鎖並銷毀剷除該處玉米田，周邊作物檢視，確定無其他感染情形，目前也先請農民進行週邊預防性噴藥，後續會進行監控三個月，確定無疫情後解除管制。

(中時 )