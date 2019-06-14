中國國民黨高雄市長韓國瑜13日接受電視台專訪表示，國民黨可能有人不喜歡他，但沒關係，他會繼續健康走下去。還開玩笑說，金庸小說中的令狐沖也有不被人喜歡，但還好師母喜歡他。

韓國瑜曾發表5點聲明不贊成密室協商，他昨日接受《台視》訪問時說明，「我想法是為何不來跟我面對面溝通呢？那時那種感覺不是很舒服。」他說自己心胸很開闊，是完全可溝通的人，也不明白為何會這樣，「講白了，可能有些人不喜歡我吧」。

韓國瑜說自己個性屬跳躍式，喜歡打破一切，「我不太典型，也許少部分人不喜歡我這種個性。」

被問到會否感到委曲？他說：「不會，我放牛班出身」。

被問到黨內不喜歡他的人，可能也有很大影響力？韓說，他不曉得，也許有些有影響力、有些退休了吧。像令狐沖也不被人喜歡，還好師母喜歡他。

至於不喜歡他的人是否比較喜歡郭台銘？韓說，「我不知道，但我知道他們不喜歡我，但沒關係，我還是會健康走下去。」

(中時電子報)