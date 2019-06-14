新北市樹人家商美容科學生陳鳳麟。（樹人家商提供）

新北市樹人家商美容科學生陳鳳麟。（樹人家商提供）

新北市樹人家商美容科學生陳鳳麟。（樹人家商提供）

新北市樹人家商美容科學生陳鳳麟，曾在「鬥艷時尚伸展台競賽」的網路人氣票選中奪得冠軍、走秀亞軍，擁有168公分、53公斤的高挑身材的她，讓人往往以為她的模特兒之夢勢必一路順遂，但陳鳳麟坦言，剛踏入模特兒訓練時，很累很辛苦，所幸在樹人家商老師、親友的鼓勵下，朝夢想的路更進一步。

樹人家商表示，就讀美容科的陳鳳麟校內表現優異，校外更是獲獎無數，曾任新北市長專屬遞獎人員，更榮獲總統教育獎提名，2016年參加伊林璀璨之星比賽脫穎而出，榮獲走秀佳作。

熱衷模特兒走秀的陳鳳麟，2017年在教育局舉辦的「新北市鬥艷時尚伸展台」中獲得佳作，經歷一整年的淬煉，在校方的積極培訓下，陳鳳麟隔年捲土重來，一舉奪下網路人氣票選的冠軍、走秀競賽亞軍，再次為樹人家商爭光。

陳鳳麟曾經謙虛的說，剛開始踏入模特兒訓練這條路時，很累很辛苦，但在老師及同學的鼓勵下，努力堅持完成每次的出隊、比賽，豐富、淬煉走秀的經驗，將每次比賽當作最後一次，盡全力展現最有自信、最美麗的自己，畢業後將繼續朝向表演藝術大學之路邁進，希望能夠在演藝界發光發熱。

時尚模特科兒主任謝沛蓁說，現今社會追求時尚，陳鳳麟身為模特兒培訓社社長，代表樹人家商屢獲佳績，國內外都取得亮眼成績，表現相當優秀，同學、學弟妹及老師都與有榮焉，希望她再接再厲，校方一定給予全力支持，祝福她朝夢想邁進。

(中時 )