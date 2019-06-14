日籍球員「二刀流」大谷翔平作客光芒主場，連4打席敲出全壘打、二壘打、三壘打、一壘打，成為大聯盟史上首位締造「完全打擊」的日本球員、亞洲第二人。在打完3打席後隊友告知大谷已經「聽牌」，只差一支常見的一壘安打就達成完全打擊時，大谷其實說：「不，我想要另一個全壘打。」

當時大谷翔平只差一支一壘安打就達成歷史性的一刻，全場觀眾及天使隊友都在談論這件事，佛萊徹(David Fletcher)在擊球區和大谷閒聊時告訴他只差一個一壘安打，但當時大谷回答竟是他想打全壘打。

在大谷翔平完成完全打擊後，連「生化人」普侯斯都對他握手敬禮。（美聯社）

佛萊徹賽後說：「我相信他不打算只打一壘安打，如果你看影片，肯定會發現他試圖想全力揮擊成全壘打，但我很高興他只上到一壘。」這支一壘安打讓大谷翔平寫下歷史，成為大聯盟史上首位締造「完全打擊」的日本球員。

7局上半2出局後，大谷翔平纏鬥8球敲出中外野落地安打，賽後大谷接受場邊訪問時也說：「當時比分很接近，我只是想將球確實擊出去，不是只要一壘安打而已。」同時說這是他生涯首次的完全打擊，因為自己並不是全壘打產量多的球員，所以完全打擊的機會非常少。

不過身為日本史上首位完成這個偉大紀錄的球員，大谷表示自己深感榮耀，「我有許多偉大的日本前輩走在我前面，成為第一個達到完全打擊的球員真的很開心，讓我在未來的職業生涯產生很大的信心。」

大谷翔平是大聯盟史上首位日本打者完成完全打擊。（美聯社）

(中時電子報)