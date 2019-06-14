簡稱ICF) ，今年如願拿到智慧城市首獎。（甘嘉雯翻攝）

11年來桃園市參加「智慧城市論壇」 (Intelligent Community Forum

努力11年如願拿下首獎！桃園市政府由副祕書長邱俊銘帶隊下，於美國東岸時間11日至13日在美國紐約參加國際組織「智慧城市論壇」 (Intelligent Community Forum,簡稱ICF) 2019全球高峰會，桃園過去拿到10次smart21，4次top7，今年在ICF全球7大智慧城市激烈競爭中，終於如願拿下世界第一智慧城市首獎，消息傳來，令人振奮。

邱俊銘表示，獲得國際智慧城市論壇評選為「2019年度全球智慧城市」首獎(Top 1)的決勝關鍵在於智慧教育、市民卡、新創基地等的建設，加上推動智慧產業蓬勃發展，終於獲得多評審的肯定而勝出。

2019年7大智慧城市包括台灣桃園市；美國伊利諾州芝加哥、俄亥俄州哈德森與韋斯特維爾3城市；加拿大哥倫比亞特區亞巴斯佛與安大略省沙尼亞蘭頓郡2城市；澳洲昆士蘭省陽光海岸，桃園市為今年亞洲唯一入選的城市。

(中時 )