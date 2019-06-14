綠總統初選民調出爐! 蔡贏賴8.2% 也勝韓柯

民進黨初選結果揭曉，蔡英文大勝賴清德8.2個百分點，長期發布民調的台灣民意基金會董事長游盈隆13日晚間在臉書發文表示，這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調，「我們該如何面對？相信或不相信？」

民進黨13日公布2020初選民調，蔡英文平均35.67%，賴清德27.48%，蔡領先8.2個百分點勝出。

游盈隆說，如果我們相信，那是在挑戰我們的經驗、理性和常識。如果我們不信，那我們又能怎樣？這是一個史上最離奇、最違反社會大眾直覺的總統初選民調，我們該如何面對？相信或不相信？如果我們相信，那是在挑戰我們的經驗、理性和常識。我們確實不能怎樣，除非我們進行民調驗票，但當賴清德已經宣佈接受民調結果，民調驗票已毫無可能。

游盈隆還提到，初選民調不等於真實民意，2011年蘇貞昌、蔡英文初選民調結果就證明了一切。當蘇、蔡初選民調都贏馬英九的時候，大選卻是蔡輸馬80萬票。初選民調為何不等於真實民調？機關藏在倉庫裡。

游盈隆說，當初選民調不等於真實民意的時候，勝利者在慶祝初選勝出的時候，難道一點都不心虛嗎？敗選者在傷心失望難過之餘，或許也只能行禮如儀地說些違心之論吧！真正重要還是在大選，但一家哭比較好，還是一路哭比較好？這是一個值得深思的問題。

他進一步說，經過這次民進黨2020初選民調，誰還敢來挑戰民進黨初選？尤其是有現任者執意參選的時候。賴清德勇氣可嘉，不畏橫逆，但恐成絕響，這才是民進黨最大的悲哀。

(中時電子報)