針對伊朗涉嫌攻擊兩艘油輪，美軍公布影片，指出油輪Kokuka Courageous號上疑似水雷引爆所造成的損傷部位。（美聯社）

包括中油承租的兩艘油輪13日在中東海域阿曼灣遭受攻擊，美國國務卿蓬佩奧先前將矛頭指向伊朗，但未立即提出證據證實；不久後，美軍公布影片，指出伊朗精英伊斯蘭革命衛隊從其中一艘稍早遇襲的油輪上移除未爆水雷，同時公布水雷遭移除前的清晰照片。

針對伊朗涉嫌攻擊兩艘油輪，美軍公布影片，指出伊朗精英伊斯蘭革命衛隊從遇襲的油輪Kokuka Courageous號上移除未爆水雷。

路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）13日在臨時記者會上說明，根據美國情報單位研析，伊朗應要為此次油輪襲擊事件負責。不過蓬佩奧當時並未提出任何證據證明他的說詞。

不久後，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人海軍上校鄂班（Bill Urban）在附上影片的聲明中公布整起事件時間表。他表示，美國海軍於當地時間13日早上6點12分與7點先後收到Front Altair號與Kokuka Courageous號的緊急呼叫，約8點左右時，美軍艦觀察到一艘伊朗革命衛隊亨迪詹級（Hendijan-class）巡邏艇與數艘快速攻擊艇與近岸快速攻擊艇駛近Front Altair號開始救援；然而在4時10分，一艘伊斯蘭革命衛隊 Gashti級巡邏艇靠近油輪Kokuka Courageous，並被發現及拍下從該油輪上移除未爆吸附雷。

美國有線電視新聞網（CNN）引述4名美國官員報導，美方有影片及照片顯示，伊朗海軍船艇從日本所有的化學品油輪Kokuka Courageous船體上，移除未爆水雷。其中一名官員說，美國軍用飛機在上空拍到，伊朗船艇在其中一艘遭重創的油輪旁邊移動，並從船體拆除一顆未爆吸附雷。

報導表示，美官員指出這艘伊朗海軍船艇是在美驅逐艦班布里吉號（USS Bainbridge）、美方無人機及P-8巡邏機到場4小時後出現，他們認為伊朗此舉是搶先在美發現之前消滅證據。

面對美方指責伊朗要替油輪爆炸負責，伊朗駐聯合國代表團德黑蘭堅決否認美方毫無根據的指控，並強烈譴責美國與其沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等盟友「煽動戰爭」。美軍則表示，沒有興趣在中東介入新的衝突，「但無論如何，我們將捍衛自身利益」。

(中時電子報)