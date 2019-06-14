基隆市南榮公墓出口處的小綠人設置在中央分隔島，讓行人通過分隔島後會誤判秒數，議員邀集交旅處現勘，研議在斑馬線兩端設置小綠人。（張穎齊翻攝）

基隆市南榮公墓出口處，因為俗稱「小綠人」的行人專用號誌，設置在中央分隔島，導致行人通過分隔島後就看不到秒數，容易造成危險。（張穎齊翻攝）

基隆市南榮公墓下方出口有一條斑馬線，由於俗稱「小綠人」的行人專用號誌，設置在中央分隔島，讓年長的民眾容易誤判秒數，等通過分隔島後，就看不到還剩下幾秒，最嚴重曾造成死亡發生。議員韓世昱獲報後，邀集相關單位現勘，要求交通旅遊處研議，將小綠人設在斑馬線的兩端，維護民眾通行安全。

基隆市警局第一分局交通組統計，去年南榮公墓下方509、200巷口，共發生13件交通事故，無人死亡；今年1月起迄今則發生8件交通事故，其中2月18日，有1對76歲林姓老翁與70歲藍姓老婦就在穿越此處的斑馬線時，遭到1名91歲詹姓老翁駕駛的車輛撞擊，林翁與藍婦經送醫後均宣告不治。

案發後，引起地方人士高度關注，紛紛向民意代表陳情，韓世昱與父親韓良圻、英仁里長楊凱婷獲報後，邀請交旅處、警一分局、南榮派出所、仁愛區公所現勘。

韓世昱表示，南榮公路出口雖然在中央分隔島有設置小綠人，但斑馬線兩端卻沒有設置，導致容易造成行人誤判，等走到一半、通過中央分隔島時，就無法得知還剩下幾秒，使得通行安全受到很大的威脅，要求交旅處在斑馬線兩端設置小綠人。

交旅處表示，此處的小綠人為35秒，正常設計是每秒1公尺，而這條馬路寬度有19公尺，綠燈通行應綽綽有餘；但若在市區往的八堵方向，先行轉換綠燈、放行車輛通過的話，便會造成行人危險；因此交旅處同意，研議在斑馬線兩端設置小綠人，避免車禍悲劇再發生。

(中時 )