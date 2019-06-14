花蓮市美崙浸信會前鳳凰樹腐朽中空，被列為危樹將移除。（范振和攝）

花蓮市美崙浸信會前鳳凰樹生育地狹小，樹醫師傅春旭建議改善。（范振和攝）

花蓮市美崙浸信會前50餘年鳳凰樹，是很多市民共同的回憶，最近發現遭白蟻病蟲害蛀蝕，中間大支幹撕裂成危樹，縣府將派員鋸除，並樹立解說牌，俾強化鄉土教育。

縣府農業處長羅文龍說，在美崙浸信會舊堂時期，這棵鳳凰樹就在那裡了，少說也有50年歷史，和浸信會會友有濃得化不開的情感，附近民運里民和花蓮市民也常在樹下大餐後涼話家常，也有不少人前往拍攝婚紗照，承載太多人酸甜苦辣的回憶。

每年5月起鳳凰花開，各校畢業禮典驪歌輕唱時，美崙浸信會的鳳凰樹綻放燦爛花容，成了社區一景。羅文龍表示，目前在教堂前的4棵鳳凰樹，早期只有2棵，有一次颱風掠境毀了1棵，美崙浸信會前主任牧師蕭平增植3棵，縮短樹木間距，長大後樹蔭濃密，到了開花季節，一片火紅，煞是美麗。

市公所農業景觀課長洪國山表示，最早的1棵鳳凰樹因年齡老大，自然老化加上白蟻病蟲害蛀蝕，日前遭梅大雨侵襲，有1大支幹無法支撐重量而撕裂，市公所迅即派員排除障礙，並與縣府農業處邀請樹醫師傅春旭評估健診，擔心有再斷裂倒塌之虞，已列為危樹，四周拉起封鎖線，以防人車潛藏危險，近期內將派員砍除。

傅春旭指出，這棟鳳凰樹屬列管老樹，應報請樹木委員會開議，解除列管後移除，另外，他建議3棵鳳凰樹宜改善生育地，以強化樹木生長樹勢。蓮躍景觀公司負責人黃文聰希望縣府能樹立解說牌，或運用病株重生成街道家具，讓曾有回憶的人們再續樹緣。

(中時 )