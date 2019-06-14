No one wants it more than Klay



(via @NBATV)pic.twitter.com/EfPj7Ub91o — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年6月14日

勇士今年總冠軍賽真的損失太過慘重了吧！在14日總冠軍賽G6第3節不慎扭傷左膝蓋的「浪花弟」克雷湯普生，賽後遭到《ESPN》權威記者沃納洛斯基驚爆，浪花弟左膝前十字韌帶確定撕裂，沃神隨後評估浪花弟至少要缺席到明年2月或3月。

沃納洛斯基消息來源是克雷湯普生的經紀人羅倫斯，看來可信度很高，如此一來，浪花弟勢必跟總冠軍賽G5腳跟阿基里斯腱撕裂的杜蘭特一樣，花上不少時間進行復健，而且傷到前十字韌帶，也有可能對他日後跳躍力帶來負面影響。

克雷湯普生是在第3節還剩2分22秒，快攻上籃時遭到暴龍後衛丹尼格林犯規，結果他在落下時不小心扭到左膝，當場痛到只能倒地不起，儘管他隨後進入球員通道準備治療，卻仍被叫回來罰完兩球，才用快跑方式進入休息室治療。

眼見克雷湯普生受傷倒地，他的勇士隊友柯瑞只能當場傻眼，且坐在地板上發呆，因為柯瑞很清楚原本就少了杜蘭特的勇士，如果在接下來又沒了浪花弟，恐怕凶多吉少，結局應該大家很清楚了，勇士以2比4慘遭暴龍淘汰出局。

(中時電子報)