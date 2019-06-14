廣東省河源市遭到連日暴雨襲擊，受災嚴重，今天（14日）凌晨2點12分，位在源城區的東江大橋被沖垮，當時有2輛小型車輛落水，目前已救起1人，其他傷亡不明。目前搜救工作仍在進行，橋塌原因正在調查。

東江大橋為6孔、60公尺跨徑懸砌拱橋，淨寬9公尺，全長420.06公尺，主拱矢度1／6，空心混凝土預製塊拱圈採用橫向懸砌法施工，1972年建成通車，至今已47年，又被當地人稱為「紫金橋」，是當地八大景之一。

據《河源日報》2011年10月10日報導顯示，2007年東江大橋中間一處橋拱圈曾被檢測出幾處小裂縫，西側橋臺出現輕微錯位現象，因此，相關部門自2008年起對該橋實施限行措施；但因中型以上的車輛禁止通行，民眾出行不便，官方順應民意，決定重新對限行措施作出調整，限高提升至2.7公尺，限重改為核載1.5公噸以下的車輛通行，包括中型巴士。

隨著河源市經濟建設高速發展，交通量逐年增大，橋面瀝青路面出現不同程度的損壞，2015年11月28日正式開始維修。

官媒公布的影像顯示，東江大橋的第2、3拱圈先後被沖垮，原本分別行駛在橋面上的2輛小型車接連落水，車上乘員人數不明；經過河源市水上派出所、海事部門等單位搜救，已救起1人，身分是滴滴叫車的出租車司機。

目前搜救人員分成兩個部分，一部份留在橋塌處定點巡視，一部分則往下游搜索可能被沖走的車輛及人員。

(旺報 )