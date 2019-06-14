台大校長管中閔被監察院彈劾，指他任行政院政務委員期間，匿名在雜誌上發表文章賺取稿費，公務員懲戒委員會已決定公開審理，在7月2日召開準備庭，並通知管中閔出庭。

公懲會分案後，由委員長石木欽任審判長與與委員廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月共同審理，公懲會已向高院借用大的法庭，將開放民眾登記旁聽。

(中時 )