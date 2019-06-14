管中閔遭監察院彈劾違法兼職 公懲會公開審理 14:052019/06/14 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 管中閔遭彈劾兼職公懲會公開審理。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台大校長管中閔被監察院彈劾，指他任行政院政務委員期間，匿名在雜誌上發表文章賺取稿費，公務員懲戒委員會已決定公開審理，在7月2日召開準備庭，並通知管中閔出庭。 公懲會分案後，由委員長石木欽任審判長與與委員廖宏明、吳景源、張清埤、黃梅月共同審理，公懲會已向高院借用大的法庭，將開放民眾登記旁聽。 (中時 ) #公懲會 #管中閔 #監察 #開審 #彈劾 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃國昌嗆彈劾 屏縣府：勿含沙射影 直接來告 16:142019/06/10 政治 監院今通過人權法草案 監委納人權專業 13:022019/06/11 政治 留住忠靈塔 水文促進會向監察院陳情 17:382019/06/11 生活 放話嗆被告又幫老婆辯護 離譜法官遭移送監察院 17:372019/06/11 社會 公投綁大選亂象多 監院促中選會改善 04:112019/06/12 政治要聞 大立光股東會董監改選 林家父子成最大法人股東 09:452019/06/12 財經 滿腹牢騷 郭再捐癌醫50億元 04:102019/06/14 政治要聞 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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