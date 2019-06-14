北市內湖星雲街150巷今天中午發生槍響，1名穿著黑衣、口罩和鴨舌帽的男子徒步，朝被害人住處大門連開3槍，子彈打中大門留下彈孔，隨即逃逸，所幸無人受傷，警方正在調閱監視器畫面追緝歹徒當中。

據了解，被開槍的地點是被害人2層樓獨棟住宅，當時男主人外出，家中只有女主人，警方透過被害人說法，懷疑是有債務方面的糾紛，遭人開槍示警，警方正追查涉案嫌犯到案。

(中時 )