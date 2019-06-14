疑因債務糾紛 北市內湖獨棟住宅遭開3槍 13:572019/06/14 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中時電子報 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖星雲街150巷今天中午發生槍響，1名穿著黑衣、口罩和鴨舌帽的男子徒步，朝被害人住處大門連開3槍，子彈打中大門留下彈孔，隨即逃逸，所幸無人受傷，警方正在調閱監視器畫面追緝歹徒當中。 據了解，被開槍的地點是被害人2層樓獨棟住宅，當時男主人外出，家中只有女主人，警方透過被害人說法，懷疑是有債務方面的糾紛，遭人開槍示警，警方正追查涉案嫌犯到案。 (中時 ) #被害人 #警方 #糾紛 #大門 #方正 也許您會感興趣 推薦閱讀 揭祕長城行動 陸警：有被害人自殺 04:102019/06/10 話題觀察 自強夜市遊客止步 縣府搭設的帆布將提供商圈廣告用途 13:282019/06/10 生活 東大門夜市重建 串起金三角商圈 04:112019/06/11 地方新聞 才2歲！父欠債4500 女童被勒斃 眼球挖出 12:252019/06/12 國際 阿翔激吻謝忻太勁爆？「撿屍」藝人很淡定 13:522019/06/12 社會 特戰少校連長猥褻女排長 判刑7月緩刑2年 15:162019/06/12 社會 台中行車糾紛拿棍K人被PO網 男被法辦 16:532019/06/12 社會 職業求職者 勞資糾紛索賠近千萬 04:102019/06/13 地方新聞 OL下班遭BB彈擊 警方追人中 15:392019/06/13 社會 中美糾紛難解 黃金成避險首選 19:462019/06/13 財經 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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