阿翔刪除了紅框內字句。（圖／翻攝自aaronchan0921 IG）

38歲阿翔日前被爆料激吻37歲謝忻，使阿翔8年婚姻危在旦夕，許多網友這時也發揮鍵盤柯南的精神，揪出過去阿翔和謝忻透過IG隔空傳情的鐵證，最近有人發現今年4月阿翔到日本看棒球賽，疑似稱呼謝忻是最愛，文中還有一天一砲字眼，但如今已被他刪除。

今年4月7日阿翔在IG分享自己到日本看棒球賽，喜歡粉紅色的他不只穿了粉紅色上衣，還拿了一杯粉紅色飲料合影，寫下：「美好...最愛的棒球，最愛的咖哩飯，粉紅色的飲料好愛，アルモンテ，好厲害，一天一砲，托仙姑的福，最後終於贏錢，啊~贏球啦！就這麼一次，最愛都集結在一起了。」

而謝忻不約而同在同一天PO出自己和粉紅色飲料的自拍照，暗示和阿翔也在同個場地看棒球，還有網友發現阿翔似乎在一天前默默刪除了「一天一砲」的句子，引來網友留言說：「從這天開始正大光明放閃」、「你的最愛都在一起了！你小孩老婆呢？你老婆在你們隔空放閃隔天ig狀態打失眠感覺超諷刺」、「假看球賽真約會！」、「很厲害欸，跟外遇對象一起出國看球賽，當人家老婆是塑膠做的啊？」。

(中時電子報)