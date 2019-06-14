蘇貞昌PO院會「剪接」影片 韓國瑜：我被黑了

中國國民黨高雄市長韓國瑜13日出席行政院會，事後卻立刻有一段遭剪接的影片在網路流傳。韓國瑜14日受訪時表示，蘇貞昌院長一直希望他去開院會，他也去了，去了之後還剪貼影片來酸他、批判他，這樣不太好。韓說，就是很誠懇很禮貌的拜託行政院來幫助高雄建設，怎麼變成剪貼在網路上攻擊咧？

韓國瑜13日率領市府首長出席行政院會，促請中央優先協助推動包含「登革熱防疫」、「仁武產業園區」、「擴大捷運路網」、「發展南部國際機場」及「修正財政收支劃分法」等五項議案。但是事後卻在網路出現剪接影片，針對韓國瑜攻擊的影片。高雄市新聞局上午也發新聞稿指出對於被以影片截取剪接完全不見發言事實感到遺憾。

韓國瑜14日上午出席燕巢靜和醫療法人附設喜苑精神護理之家開幕典禮，典禮結束後接受媒體採訪。

據中評網報導，韓國瑜受訪時表示，行政院蘇貞昌院長一直希望他去開院會，他也去了，去了以後剪貼影片來酸他、批判他，這樣不太好。

韓不解地說「我們就是很誠懇很禮貌的拜託行政院來幫助我們建設，共有五個案子，怎麼會剪貼在網路上攻擊咧？」

韓國瑜無奈表示，「被剪片之後，好像我們被修理得很不像話的樣子，這樣實在沒有必要，這樣中央地方聯手建設高雄的目的就偏掉了。」

(中時電子報)