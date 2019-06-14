善化國中畢業班學生戴誼瑾（右五）獲得今年南市總統教育獎特優，她開朗的笑聲，感染周圍的人。（劉秀芬翻攝）

台南市善化國中畢業班同學戴誼瑾，從小視力不佳且生長停滯，上國中時身高只有100公分，但她說，「我只是比較矮，其他的，和同學都一樣。」戴誼瑾用100分的勇氣突破生活關卡，國一時獲得總統教育獎優等，今年再度獲得總統教育獎特優，未來則想成為替人伸張正義主持公道的律師。

戴誼瑾出生時罹患先天性黃斑部病變，視力不佳，戴著厚重眼鏡，課堂上靠著放大鏡逐句學習，克服視力的障礙，展現對學習的熱愛與過人的意志力，3年來成績優秀，都是班上前幾名，英文與國文特別出色，還得過英語說故事比賽特優。

國文老師林美伶說，「誼瑾是個樂觀惜福、懂得感恩的孩子。」生活上她接受了許多來自師長、同學及陌生人的協助，所以曾在作文中寫到，日後有能力、有機會，也要當個可以幫助別人的人，把這份愛傳下去。

戴誼瑾的母親表示，誼瑾的生長遲緩問題是後來才慢慢發現的，多年來四處求醫問診找不到真正原因，但她們也從沒放棄，最近終於在成大醫院檢查出1個罕見的問題基因。戴誼瑾每星期去針灸、推拿，從小學三年級開始練武術健身，也因此得過武術比賽第一名，拿過多次第二名。

除了喜歡練武術，戴誼瑾也喜歡跳舞，最愛韓星泫雅，經常在家裡隨著泫雅的歌聲練舞。不管是練武、練舞、練習英語，戴誼瑾都是抱著開心、積極的態度，她說，「這世界上有趣的事情太多了」，她會用100公分的高度，抬頭挺胸去看世界。

(中時 )