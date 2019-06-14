蟲蟲危機！秋行軍蟲入侵馬祖 縣府加強防疫 14:202019/06/14 中時 葉書宏 、影音編輯、 張沛歆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 13日晚間於福澳港發現4隻成蟲，經鑑定確認是秋行軍蟲。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為防止秋行軍蟲入侵，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於馬祖福澳港設置性費洛蒙誘蟲器，13日晚間於福澳港發現4隻成蟲，經鑑定確認是秋行軍蟲，目前已通知連江縣政府，加強防疫。 連江縣政府產業發展處表示，於13日晚間接獲防檢局通知，確定秋行軍蟲已入侵馬祖，立即通知各鄉公所加強防疫，目前在南竿一處玉米田有發現疑似秋行軍蟲蹤跡，若確定為秋行軍蟲，會聽取防檢局建議將玉米田燒毀。 台東也淪陷！「秋行軍蟲」侵襲 將銷毀玉米田 (中時 ) #防疫 #入侵 #通知 #馬祖 #連江縣政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 秋行軍蟲侵台首例！ 苗栗發現個案獲確認 15:492019/06/10 生活 秋行軍蟲疑入侵宜蘭 發現幼蟲蟲卵 11:352019/06/11 生活 宜蘭拉警報 疑有秋行軍蟲卵 04:112019/06/12 地方新聞 市議員關心秋行軍蟲入侵台灣 市府：啟動機制強化巡察 11:422019/06/12 生活 秋行軍蟲疫情上緊發條！ 政院備妥特別統籌分配款 17:092019/06/12 政治 《經濟》防堵秋行軍蟲大作戰，蘇貞昌要求上緊發條 08:012019/06/13 財經 《經濟》秋行軍蟲入侵危機，蘇貞昌：全力動員防疫 15:062019/06/13 財經 秋行軍蟲防疫 雲縣將嚴密殲滅行動 17:272019/06/13 社會 再傳2例！台東鹿野、宜蘭大同現稻米型秋行軍蟲 19:402019/06/13 生活 秋行軍蟲累計5例！ 還有78例拉警報 19:422019/06/13 生活 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。