為防止秋行軍蟲入侵，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局於馬祖福澳港設置性費洛蒙誘蟲器，13日晚間於福澳港發現4隻成蟲，經鑑定確認是秋行軍蟲，目前已通知連江縣政府，加強防疫。

連江縣政府產業發展處表示，於13日晚間接獲防檢局通知，確定秋行軍蟲已入侵馬祖，立即通知各鄉公所加強防疫，目前在南竿一處玉米田有發現疑似秋行軍蟲蹤跡，若確定為秋行軍蟲，會聽取防檢局建議將玉米田燒毀。

台東也淪陷！「秋行軍蟲」侵襲 將銷毀玉米田

(中時 )