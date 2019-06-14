對於蔡英文在民進黨內初選民調以8.2個百分點收伏了賴清德，台北市議員羅智強示警，過去用來圍剿賴清德的資源和部隊也將全面轉向對準國民黨。而賴清德口中的小英網軍，也將兵分「正規軍」和「反間隊」二路部隊，攻擊藍營。

羅智強在臉書分析，「正規軍」採飽和式攻撃，全面打撃國民黨的政治領袖。「反間隊」假扮韓粉、郭粉、朱粉，擴大各陣營的裂痕，以達到分化國民黨的目的。

小英網軍戰略總目標，就是讓藍營支持者彼此仇恨，抵制最後出線者。這是讓已失民心的蔡英文可以順利連任的最大保證。

羅智強表示，面對這個「艱難時刻」，他決定「以身作則」，啟動「戰神計畫」。宣布二不一全力：

一不：不討論國民黨初選，不給民進黨見縫插針、分化挑撥機會。

二不：不上政論節目，直到國民黨初選結束，正式產生候選人。

一全力：全力打造「戰神平台」，集中火力監督濫權霸道、踐踏民主的民進黨。

羅智強說他將打造「戰神94強」，成為捍衛台灣民主的「最強鐵衛隊」，唯一目標就是：民進黨下台！

(中時電子報)