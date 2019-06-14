時隔五個多月，高雄市長韓國瑜再度北上列席13日舉行的行政院會，這也是行政院長蘇貞昌1月接任行政院長後，韓國瑜首度出席行政院院會，兩人互動備受矚目。

韓國瑜當面爭取修改「財政收支劃分法」，讓地方擁有更多財政自主權，蘇貞昌則表示，財劃法修法需要審慎評估。蘇貞昌指出，他當過二個地方的縣市首長，知道地方需要爭取財源，但修改「財政收支劃分法」需要審慎評估。

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