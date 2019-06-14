大政治大爆卦-無色覺醒》敗選聯盟復仇記？ 韓北上請命 遭蘇揆當眾洗臉 14:122019/06/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》敗選聯盟復仇記? 韓北上請命 遭蘇揆當眾"洗臉" Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時隔五個多月，高雄市長韓國瑜再度北上列席13日舉行的行政院會，這也是行政院長蘇貞昌1月接任行政院長後，韓國瑜首度出席行政院院會，兩人互動備受矚目。 韓國瑜當面爭取修改「財政收支劃分法」，讓地方擁有更多財政自主權，蘇貞昌則表示，財劃法修法需要審慎評估。蘇貞昌指出，他當過二個地方的縣市首長，知道地方需要爭取財源，但修改「財政收支劃分法」需要審慎評估。 中天新聞 直播 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜和馬英九們差異 他一番感言網淚讚 08:072019/06/10 政治 韓國瑜深夜臉書發文：庶民與否不重要 拯救台灣靠你我 22:352019/06/10 政治 沈玉琳邀韓直播 40分鐘無冷場 04:112019/06/11 地方新聞 郭台銘選到忘了我是誰 04:112019/06/12 時論廣場 韓國瑜爭取新機場 蘇揆：NO 13:042019/06/13 政治 回應蘇揆 韓：是講台澎金馬地區 12:532019/06/13 政治 畢業生一出手 對韓國瑜傳信吐心聲 20:532019/06/13 生活 韓國瑜：只說過苦民所苦 從沒說打倒權貴 00:142019/06/14 政治 羅智強：王金平要的謝謝 韓國瑜給不起 09:392019/06/14 政治 存款4559萬 韓國瑜：不碰生意 大部分是選舉補助款 13:532019/06/14 政治 政治熱門新聞 民進黨初選出爐 獨派痛批「全是賊，他媽的全是」！ - 政治 郭台銘稱623遊行有邀請會去 唐慧琳：吐血 - 政治 維多利亞畢業典禮傳出有人擬滋事 校方緊急換地點 - 政治 - 中時 王金平到底想幹嘛？學者飆3字：看不懂 - 政治 香港「反送中」真相？黃智賢提6問 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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