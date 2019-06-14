高雄市長韓國瑜13日出席行政院會提5項議案，會後閣揆蘇貞昌臉書PO出影片「院會報你知」，被認為打臉韓國瑜。高巿府新聞局14日回應，影片經截取剪接，完全不見發言事實，盼中央不要口惠不實，模糊焦點。

高市府說，蘇貞昌在院會提到已給高雄1000多萬登革熱防疫經費，但這筆錢除了登革熱，還包含腸病毒、肝炎、人畜共通傳染病、愛滋病、結核病等防治，對於後續仍需5318萬3510元的登革熱防治經費，中央並沒回應。

高市府另表示，已動支預備金辦理「捷運延伸林園線」可行性研究，但中央並未撥款，與蘇貞昌講的「黃線捷運」核定金額、紅線延伸林園是兩回事。捷運黃線和岡山路竹延伸線距離「實際撥款」也還有很長的時間。

針對中央提撥252億辦理高雄機場2035年整體規畫，但高巿府認為緩不濟急，預期國際航廈容量自明年起將無法滿足，尤其國際航廈改善工程預定2025年才完工，將有長達6年空窗。行政院雖說曾12次評估，卻無視這項問題。

高巿府建議中央應將營業稅提撥統籌分配稅款的比率由40％提高為50％，同時取消中央補助地方整體財源成長上限的限制，預估營業稅提撥率提高後，6都可獲分配統籌款增加共約235億元，但這點訴求中央也沒有明確回應。

同樣未獲中央明確回應的還有高市府自行報編的仁武產業園區。雖然已經在上月31日第4度將補充資料送到環保署，但目前進度已較原訂期程延後，高巿府也請行政院協助加速作業，協助高雄地區的產業發展。

(中時 )