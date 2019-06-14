由客家委員會客家文化發展中心主辦的全國首次客家主題馬拉松「Hakka Power 2019六堆客庄馬拉松」，將於10月20日在高雄市美濃、六龜區隆重開跑。

這次賽事是全國首次以「客家族群」、「客家文化」為主題的馬拉松活動，所以在主題、競賽項目名稱、競賽路線、表演活動等都融入濃濃客家元素。賽事分組為客庄活力組(42.195公里)、客庄遶尞組(25公里)以及客庄爽快組(5公里)。

客家委員會主委李永得表示，賽事選定六堆中的右堆，賽道行經美濃、六龜各重要景點，如獅子頭水圳、美濃水橋、美濃舊橋、東門樓、宣講堂及瀰濃庄敬字亭等歷史建築古蹟，還有美濃湖、美濃山下及新威森林公園等自然美景，賽事伴手禮、補給站和市集活動也以在地農特產為主，讓跑者不僅運動健身，也可以愉快地感受客庄田園風光、走讀人文資產和體驗在地產業，可以說是相當完整且深入的運動旅遊體驗，未來也期望本賽事以更多元方式推展到各客庄去。

目前就讀長治國中的黃正綺同學，他甫在今年全中運撐竿跳高以4公尺53改寫大會紀錄榮獲冠軍，可說是客家之光，他受邀擔任賽事客庄爽快組的領跑者，期望刺激更多六堆青年勇於築夢、不畏挑戰。

(中時電子報)