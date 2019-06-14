廈門市海滄區14日上午舉行顏思齊開台文化公園、紀念館開幕儀式，兩岸顏氏子孫上千人齊聚，為大陸第一個顏思齊紀念館歡慶。紀念館獲全球華人捐贈約300萬人民幣，台灣顏氏宗親亦大力支持，國民黨立委顏寬恆、台灣青年發展基金會董事長連勝文均到場祝賀。

活動在上午展開，公園位於青礁村，就是顏思齊祖籍地漳州海澄縣青礁村，現在行政區域改為廈門市海滄區。該村有閩台最大的顏氏宗廟，屬顏氏大宗，恰巧也是當年台灣大學建築與城鄉發展研究基金會來做社區總體規劃的試點村。

村民們扶老攜幼來觀禮，許多人都曾經到台灣參拜顏思齊墓（位於嘉義縣水上鄉），跟台灣顏氏宗親交流多年，兩岸顏氏子孫一碰面，忙著握手、擁抱，然後遞菸請喝茶，極為熱絡。

廈門市委常委、海滄台商投資開發區委書記林文生指出，顏思齊在398年前到台灣，堪稱開台第一人，台灣有許多顏思齊功德碑、登陸地、開台第一庄等紀念物，大陸卻一直沒有。今天終於有了串連兩岸開拓史的人文載體，相信這能讓兩岸人民更密切往來，鑑古知今，從先人的血淚開拓史中，體會先民的艱辛。

台灣作家楊渡致贈剛出版的新書《1624大航海時代》，他指出，走遍大陸、日本、荷蘭、台灣尋訪歷史，發現顏思齊不只是開創兩岸新紀元，事實上，顏思齊在17世紀與荷蘭人、西班牙人對抗，並曾打算推翻日本幕府，是敢闖敢拚的福建人，也是大航海時代的開拓先驅。

連橫所著《台灣通史》當中，顏思齊被列為〈列傳〉第一人，其中詳述台灣故老緬懷顏思齊的故事，因此連戰跟海滄青礁村顏氏宗親會結緣很早，這回也贈送對聯及親筆簽名的《台灣通史》新刻版，由連勝文帶過來捐贈。

(中時 )